العراق يؤكد وقوفه مع إيران ضد إسرائيل

العراق يؤكد وقوفه مع إيران ضد إسرائيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء امس الجمعة (13 حزيران 2025)، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية إيران عباس عراقچي، أعرب خلاله عن إدانة العراق الشديدة للعدوان العسكري الذي استهدف الأراضي الإيرانية فجر اليوم.وأكد حسين، بحسب بيان ، أن العراق يقف متضامنًا مع إيران، حكومةً وأحزابا، في مواجهة هذا التصعيد الخطير، مشددًا على رفض العراق لأي خرق يطال السيادة الإقليمية لدول الجوار أو يُهدد أمن المنطقة.وخلال الاتصال، ناقش الجانبان تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير وتقييم تداعياته الأمنية والعسكرية، حيث أبلغ الوزير الإيراني نظيره العراقي بأن الطيران الإسرائيلي قد اخترق الأجواء العراقية أثناء تنفيذ الهجوم، ما اعتبرته طهران انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق.وفي هذا السياق، أعلن الوزير فؤاد حسين أن العراق تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الخرق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخروقات المتكررة، التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن العراق واستقرار المنطقة ككل.وفي ختام الاتصال، دعا الوزير العراقي إيران إلى مواصلة خيار الحوار مع الولايات المتحدة، عبر الوساطة العُمانية، من أجل تهدئة الأوضاع وتفادي انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *