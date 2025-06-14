العراق يؤكد وقوفه مع إيران ضد إسرائيل

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كاتس: سنحرق طهران إذا واصلت بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل
الهجوم الإسرائيلي على إيران .. دمار المنشآت النووية ومقتل العشرات من قادتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تقدم مفاجئ في المفاوضات بشأن غزة
زيلينسكي يدعو الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ “رد ملموس” ضد روسيا
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البنك المركزي :أكثر من( 118) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة الزراعة تؤكد على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
وزيرة المالية تدعو حكومة الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات لإطلاق رواتب موظفيها
العراق يعلن عن تصفية شركاته الاستثمارية مع سوريا
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الضمير الإيراني العامري: سنقاتل مع إيران ضد إسرائيل حتى الموت
العراق يشكو لمجلس الأمن الدولي بخرق أجوائه من قبل إسرائيل لضرب إيران
السوداني:حماية إيران والدفاع عنها من مقدساتي الثابتة
السوداني يعلنها بصراحة : نحن جنود إيران ومشاريع استشهاد لها
البنتاغون:إخلاء السفارات الأمريكية في العراق وبعض دول الخليج العربي لسلامة أفرادها
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