العراق يبحث التعاون العسكري مع إسبانيا

العراق يبحث التعاون العسكري مع إسبانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، في بيان ،اليوم الخميس، إن “وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وصل على رأس وفد رفيع المستوى من كبار القادة والضباط في الوزارة إلى المملكة الإسبانية في زيارة رسمية يجريها تستغرق عدة أيام، وجرى استقبال سيادته من قبل وزير الدفاع الإسبانية السيدة مارغيتا روبليس”.وأضاف أن “العباسي، أجريت له مراسم استقبال رسمية حضرها كبار القادة والضباط في الجيش الإسباني”، مبيناً أنه “بعدها عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً جرى خلاله سبل التعاون المشترك بين العراق وإسبانيا خاصة في مجال التدريب”.وأثنى وزير الدفاع ثابت العباسي، بحسب البيان، على “دور إسبانيا الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب”.في حين لفت البيان إلى أن “وزيرة الدفاع الإسبانية قدمت التهاني والتبريكات إلى وزير الدفاع بمناسبة ذكرى يوم النصر، وأثنت على الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات العراقية للقضاء على الإرهاب وتحرير البلاد من دنسهم”.

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