العراق يتسلم وجبة جديدة من الطائرات السمتية الأمريكية

العراق يتسلم وجبة جديدة من الطائرات السمتية الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة طيران الجيش العراقي،  عن تسلمها 7 طائرات من الجانب الاميركي نوع Bell 505.،وذكرت القيادة في بيان، ، أنه “بحضور ممثل القائد العام للقوات المسلحة، وقائد القوة الجوية، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، والملحق العسكري الأمريكي وممثل شركة Bell، احتفلت قيادة طيران الجيش باستلام 7 طائرات من الجانب الأمريكي من نوع Bell (505)، جاء ذلك ضمن العقود المعدة مسبقاً لغرض مواكبة التطور الحاصل في مجال التدريب“.وأكد قائد طيران الجيش اللواء محمد عبد الكريم عوفي وفقا للبيان، أن “هذه الدفعة سيكون لها الأثر الكبير والواضح في تحديث وتحسين منظومة التدريب بطائرات حديثة، إلى جانب إعداد طيارين أكْفاء قادرين على حماية سماء العراق من أي اعتداء، فضلاً عن تنفيذ الواجبات بكفاءة وقدرة عالية“.من جانبه، أشار الملحق العسكري الأمريكي الجنرال بير أن “هذهِ الطائرات في خطوةٍ تعدُ الأولى من نوعها من أجل تعزيز قدرات وإمكانات القيادة وتدريب الطيارين وفقَ خطط طموحة وحديثة متقدمة في هذا المجال“.وأوضح البيان، أن “استلام هذه الدفعة من الطائرات يمثل خطوة مهمة وإضافة نوعية جديدة ضمن التدريب الأساسي لسلاح طيران الجيش العراقي.

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