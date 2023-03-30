العراق يتسلم (9) قطع آثرية من الولايات المتحدة

العراق يتسلم (9) قطع آثرية من الولايات المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت رئاسة الجمهورية ،اليوم الخميس، عن تسليم الولايات المتحدة الأميركية العراق 9 قطع أثرية.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “بمباركة ” رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تم تسليم 9 قطع أثرية عراقية، إلى رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، كانت قد تسلمتها سفارة جمهورية العراق في واشنطن”، مبيناً أن “ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية، اليوم في قصر بغداد، وزير الثقافة والوفد المرافق له الذي ضم رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر”.وأضاف البيان، أن “القطع تتضمن 7 أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان ( قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم تسلمها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك (FBI) ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم تسلمه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني”.وأشار رئيس الجمهورية بحسب البيان، إلى “ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني من إهمال واضح لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار”، مؤكداً “دعمه لشراكة حقيقية من أجل إعادة ترميم وتأهيل المتاحف والأبنية التراثية”.ولفت إلى “ضرورة الاهتمام بالمتحف الوطني لسمعته الدولية، والقيام بعمليات التأهيل والصيانة بما يتناسب مع المتاحف العالمية”، مشيراً إلى “مقترح لإنشاء مركز للثقافتين العربية والكردية لعقد وتنظيم ورش ثقافية وتعليمية”. 

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