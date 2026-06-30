العراق يتطهر…

حسن الشمري

كنت اشك بان عندما تم ترشبح الزيدي لمنصب رئيس وزراء العراف بأنه سيكون كلامه حقيقي وانه مجرد اعلام كسابقيه م من اعتلوا المنصب لادارة شؤون العراق الزيدي اليوم اثبت انه عراقي اصيل وانه من منبع الاصالة في مدينة الشطرة ومن عشائرنا الاصيلة قيل وقال كان بحقه في تلك الفترة لكن بعد توليه وخلال 1خمسة عشر يوم استطاع ان يبجدا بتطهير العراق من حيتان الفساد ومصاصي دماء الشعب نعم هكذا عمل لكي يقضي على مصاصي الدماء بعد ان استلم منصبه من سلفه السوداني ميزانية خاوية وملفات فساد تزكم الأنوف لم يتطرق الزيدي الى المقولة الشهيرة لسابقية سنضرب بيد من حدي لكن فعلها بهدوء وضرب واخرج العراق من عنق الزجاجة الزيدي قالها بصمت وطني حبيبي وطني الغالي قالها وهم لم يخرج يوما للاعلام يناظر ويكذب على الشعب تريليونات ستعود الى حاضنة العراق فكان يعرف الفاسدين حقا . العراقيين اليوم يقفون معه بدون ضجيج اعلامي الشارع اليوم يتحدث وسيرى ماذا سيحص في الايام القادمة الزيدي اليوم مطالب من الشعب بالمزيد وهناك ملفات اكثر اهمية وهي ملفات نقابة الصحفيين وكيف تم شراء ذمم بعض الصحفيين من قبل مؤيد اللامي وهو مطالب بفتح تحقيق شامل عن اراضي الصحفيين التي باعها اللامي في منطقة البلديات وسيارات النقابة التي باعها بدون مزاد علني وملف قصر الاعظمية وقرية الف ليلة وليله وملف مول النخيل الذي سجل باسمزوجته وكيف اشترى منصب الاتحاد العربي للصحفيين بمبلغ 2مليون دينار وكيف تحايل على القانون وجعل خالد جاسم نقيبا وهو النائب الاول وهو يدير كل الامور الزيدي مطالب بفتح ملف اللجنة الاولمبية واتحاد الكرة ايضا وملف شركة كي كارد وماهي نسبة الحكومة فيها ولماذا تذهب هذه الاموال الى العائلة المالكي لكي كارد وهي شركة مساهمة ملفات مهمة تنتظرك يازيدي بعد التخلص من شرذمة الفساد عليك ان تبدا بملفات مهمة اخرى لاتقل اهمية عن التي ذكرناها نقول امضي فانت الان مع الحق وعليك ان توقف الان وفورا ملف رواتب رفحاء وملف رواتب السجناء السياسيين وان تدقق اضابيرهم وملفاتهم الموجودة في الادلة الجنائية مع قاعدة البيانات في المؤسسات التي ذكرتها فهي ستعود الة هيئة التقاعد وهي رواتب المتقاعدين اللذين افنوا اعمارهم بخدمة العراق