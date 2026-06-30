العراق يتطهر…

العراق يتطهر…
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حسن الشمري
كنت اشك بان  عندما تم ترشبح الزيدي لمنصب رئيس وزراء العراف   بأنه سيكون كلامه حقيقي وانه مجرد اعلام   كسابقيه ممن اعتلوا المنصب لادارة شؤون العراق    الزيدي اليوم اثبت  انه عراقي اصيل  وانه من منبع الاصالة في مدينة الشطرة ومن عشائرنا الاصيلة  قيل وقال كان بحقه في تلك الفترة لكن بعد توليه وخلال 1خمسة عشر يوم استطاع ان  يبجدا بتطهير العراق من حيتان الفساد ومصاصي دماء الشعب  نعم  هكذا عمل لكي يقضي على مصاصي الدماء بعد ان  استلم منصبه من سلفه  السوداني ميزانية خاوية وملفات  فساد تزكم الأنوف   لم يتطرق الزيدي الى المقولة الشهيرة لسابقية سنضرب بيد من حدي لكن فعلها بهدوء  وضرب  واخرج العراق من عنق الزجاجة  الزيدي قالها بصمت وطني حبيبي وطني الغالي   قالها وهم لم يخرج  يوما للاعلام يناظر ويكذب على الشعب تريليونات ستعود  الى حاضنة العراق فكان يعرف  الفاسدين حقا .العراقيين اليوم يقفون معه  بدون ضجيج اعلامي  الشارع اليوم يتحدث وسيرى   ماذا سيحص في الايام القادمة الزيدي اليوم مطالب من الشعب بالمزيد   وهناك ملفات اكثر اهمية وهي ملفات نقابة الصحفيين وكيف تم شراء ذمم  بعض الصحفيين  من قبل مؤيد اللامي   وهو مطالب بفتح تحقيق شامل عن اراضي الصحفيين  التي باعها اللامي في منطقة البلديات وسيارات النقابة التي  باعها  بدون مزاد  علني  وملف  قصر الاعظمية وقرية الف ليلة وليله   وملف مول النخيل الذي سجل باسمزوجته وكيف اشترى منصب الاتحاد العربي  للصحفيين بمبلغ 2مليون دينار  وكيف تحايل على القانون وجعل  خالد جاسم نقيبا وهو النائب الاول وهو يدير كل الامور   الزيدي مطالب بفتح ملف  اللجنة الاولمبية واتحاد الكرة ايضا  وملف شركة كي كارد  وماهي نسبة الحكومة فيها ولماذا تذهب هذه الاموال الى العائلة المالكي  لكي كارد وهي شركة مساهمة ملفات مهمة تنتظرك يازيدي بعد التخلص من شرذمة الفساد  عليك ان تبدا بملفات مهمة اخرى لاتقل اهمية عن التي ذكرناها نقول امضي  فانت الان  مع الحق وعليك ان توقف الان وفورا ملف رواتب رفحاء وملف رواتب السجناء السياسيين  وان تدقق  اضابيرهم وملفاتهم الموجودة  في  الادلة الجنائية مع قاعدة البيانات في المؤسسات التي ذكرتها فهي ستعود الة هيئة التقاعد  وهي رواتب المتقاعدين اللذين افنوا اعمارهم بخدمة العراق

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