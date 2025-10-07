العراق “يتوسل” بأمريكا لتوريد الغاز الإيراني أو التركمانستاني عن طريق إيران أيضاً!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّحت وزارة الكهرباء بزعامة الإطاري زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال تواصل المباحثات مع الجانب الأمريكي لدرجة التوسل بشأن استيراد الغاز  الإيراني او التركمانستاني عن طريق الانابيب الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.هذا وقررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وذلك نقلا عن مسؤولين عراقيين.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث صحفي، إن “استيراد الغاز  الإيراني المقدس والتركمانستاني الذي سيقدس بمروه من خلال الانابيب الإيرانية محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الامريكي لاقناعهم بأن استيراد الغاز هو لسد الحاجة المحلية ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز سنة 2100.

