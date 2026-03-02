العراق “يتوسل” بريطانيا بإيقاف الحرب ضد إيران الحبيبة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب، موضحاً أن إيران تواصل قصف عدد من المناطق في إقليم كوردستان، ولا سيما مدينة أربيل، في حين تستهدف الجهة الأخرى في النزاع مواقع في جنوب العراق وغربه، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات أمنية متزايدة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه فؤاد حسين، من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، جرى خلاله بحث تطورات الحرب وتداعياتها على المنطقة.وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاتصال شهد تقييماً شاملاً للوضع الميداني والسياسي، حيث استعرض الوزير البريطاني الموقف الجديد لبلاده، موضحاً السماح للقوات الأميركية باستخدام بعض المرافق، مع العمل على تسهيل الإجراءات ذات الصلة.وأكد الجانبان خطورة استمرار استهداف الدول الخليجية، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.كما حذر الوزير من أن استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، متسائلاً عن الأهداف المرجوة من إطالة أمد الصراع في ظل ما يخلفه من خسائر وتداعيات إنسانية وأمنية.وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.

