العراق يجدد تأكيده على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات

العراق يجدد تأكيده على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للخارجية ،الاثنين، أن “اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية عقدت اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد الموافق 27/10/2024، وبحضور جميع ممثلي اللجان الفرعية المنضوية ضمن اللجنة العليا”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استعراض المنجزات التي أُقرت خلال الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين في منتصف نيسان الماضي في العاصمة واشنطن”.وأضاف: “تم التطرق إلى أوراق العمل المستقبلية التي ستُناقش خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، المقرر عقدها في شباط من العام المقبل، ضمن المحاور المتفق عليها، والتي تشمل التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، والأمن والدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة”.وشدّد ووزير الخارجية بحسب البيان، على “أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية، والانتقال بالعلاقة إلى شراكة اقتصادية متينة”.وأكّد “ضرورة عدم التركيز فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وغيرها”.

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