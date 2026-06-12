العراق يحذر من حرب أوسع تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة ينذر بتداعيات خطيرة قد تدفع الشرق الأوسط نحو مرحلة أكثر تعقيداً واضطراباً.

وأكدت الوزارة أن تجدد التوترات الإقليمية يبعث على القلق الشديد، في ظل ما يرافقه من تهديدات مباشرة للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تستوجب تغليب صوت العقل والحوار، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة الصراع.

ودعت بغداد جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل بشكل جماعي لإنهاء دوامة التصعيد والحرب، واعتماد الحلول السلمية والدبلوماسية لمعالجة الملفات العالقة، بما يضمن حماية أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.

وشددت الخارجية العراقية على أن أمن واستقرار الدول العربية ودول الجوار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني العراقي، الأمر الذي يفرض الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم التنمية والازدهار ويجنب المنطقة مخاطر الانقسام والصراعات.

كما حذرت الوزارة من أن أي انزلاق نحو مواجهة أوسع قد يخلّف تداعيات جسيمة تتجاوز حدود المنطقة، لتطال الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدة أن الحفاظ على التوازن الإقليمي ومراعاة المصالح المشتركة يمثلان السبيل الأمثل لتجنب مزيد من التوتر والفوضى.