العراق يحقق نتائج جيدة في بطولة التنس العربية في مصر

وأشار إلى أن “اللاعبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، قد نالوا بطاقات مشاركة مجانية في خمس بطولات دولية للرواد تقام في مصر على مدى عام، إلى جانب إعفاء كامل من رسوم المشاركة، ما يعد حافزاً إضافياً لمواصلة تطوير مستواهم والمنافسة على الصعيد الدولي”.