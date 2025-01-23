العراق يدعو إلى أهمية تعزيز التآزر بين أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة

العراق يدعو إلى أهمية تعزيز التآزر بين أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان الخميس، إنه “في جلسة الإحاطة المشتركة لرئيسي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ألقى ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، كلمةً باسم مجموعة الـ 77 والصين، خلال جلسة الإحاطة المشتركة التي قدمها رئيسا الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”.وأكد عبيد في كلمته، بحسب البيان، على “أهمية تعزيز التآزر بين أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة”، مشيراً إلى “التحديات المالية الكبيرة التي تعيق تنفيذ هذه الأهداف”.ودعا إلى “تعزيز التعاون الدولي وتسريع وتيرة العمل لضمان الالتزام بالتعهدات وتحقيق التنمية الشاملة”، مضيفاً أن “المرحلة الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى معالجة التحديات العالمية من خلال تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون المتعدد الأطراف، مع الاستجابة الجماعية للتحديات الدولي”.وشدد عبيد على “ضرورة أن يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور محوري كهيئة رئيسية لكيانات الأمم المتحدة وعمليات المتابعة الرئيسية، والعمل على تحديد أولويات التنفيذ وضمان الوفاء بالتعهدات، لا سيما ما يتعلق بالوسائل المالية للتنفيذ، مثل المساعدات الإنمائية الرسمية، وتخفيف الديون، وإعادة هيكلتها”.وأعرب عبيد عن “التزام مجموعة الـ 77 والصين بتحسين فعالية وكفاءة عمل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكداً “الاستعداد للعمل المشترك بروح إيجابية وبناءة لتحقيق الأهداف المشتركة”.

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