العراق يدعو بريطانيا إلى معالجة السجون الواقعة تحت سيطرة “قسد”

العراق يدعو بريطانيا إلى معالجة السجون الواقعة تحت سيطرة “قسد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين،  الأربعاء، مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول ضرورة مراقبة تحركات عصابات داعش الإرهابية، فيما شدد على أهمية معالجة أوضاع السجون الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.وذكرت الخارجية في بيان ورد لـ”ميل”، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول”.وتابعت، “جرى- خلال اللقاء- مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، إضافة إلى الوضع الأمني العام في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات المرتبطة بسوريا وتأثيراتها على الدول المجاورة”.وأكد وزير الخارجية على “ضرورة مراقبة تحركات عصابات داعش الإرهابية”، مشيراً إلى، “أهمية معالجة أوضاع السجون الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وخطورة احتمالية فرار عناصر داعش من هذه السجون”. وفقًا للبيان.

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