العراق يدوّن تحفظه في باكو ويتمسك بثوابته تجاه فلسطين

وأكد الوفد النيابي العراقي، في مذكرة رسمية قُدمت إلى الأمانة العامة للاتحاد، التزام العراق بمواقفه الثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن تحفظه جاء على بعض الصياغات الواردة في الإعلان والمتعلقة بمسار “حل الدولتين”، بما ينسجم مع التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس النواب العراقي الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، دعا الوفد العراقي إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الإسلامية عبر تشكيل لجان مشتركة للوساطة وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في احتواء الأزمات الإقليمية والدولية ويدعم الحلول السياسية للنزاعات القائمة.

كما طالب الوفد بتثبيت تحفظاته ومقترحاته ضمن السجلات الرسمية ووثائق المؤتمر، مؤكداً حرص العراق على دعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك وتعزيز مسارات الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء.

وأعرب الوفد عن تقديره لجمهورية أذربيجان والأمانة العامة للاتحاد على حسن التنظيم والاستضافة، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح أعمال المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من البرلمانات الإسلامية.

وكان وفد مجلس النواب العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان قد وصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها أذربيجان خلال الفترة من 22 إلى 25 حزيران الجاري.