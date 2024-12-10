العراق يدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

العراق يدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، استيلاء الكيان الصهيوني على المنطقة العازلة مع سوريا في الجولان والأراضي المجاورة لها.وذكرت الوزارة في بيان ، أنها “تُعرب عن إدانتها بأشد العبارات استيلاء الكيان على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية في الجولان والأراضي المجاورة لها“.وأكدت، أن “هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”، مشددة على “أهمية احترام سيادة سوريا، والحفاظ على استقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة الامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية“.ودعت المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن، إلى “تحمل مسؤولياته في إدانة هذا العدوان السافر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تستغل الوضع الراهـن الـذي تـمـر بـه الجمهوريـةً العربية السورية“.

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