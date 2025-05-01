العراق يرجو من عُمان بذل الجهود في خدمة إيران بشأن مفاوضات ملفها النووي

العراق يرجو من عُمان بذل الجهود في خدمة إيران بشأن مفاوضات ملفها النووي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان ،اليوم الخميس، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، ألتقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، في مقر وزارة الخارجية العُمانية في العاصمة مسقط، وذلك في إطار زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية”.وأعرب حسين في مستهل اللقاء وفق البيان، عن “تقدير العراق للمواقف المتوازنة التي تنتهجها سلطنة عُمان في القضايا الإقليمية والدولية”، مؤكداً “حرص بغداد على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وضرورة العمل المشترك لإزالة العقبات التي تعترض تعزيز هذا التعاون”.وأكد حسين “جاهزية العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة خلال شهر أيار الجاري”، معرباً عن “أمله بأن تفضي هذه القمة إلى نتائج إيجابية تُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة”.واستعرض الوزير حسين “نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن”، مشيراً إلى “اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأمريكيين، والتي ركزت على ملفات التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، ودور واشنطن في دعم استقرار العراق والمنطقة”.واردف البيان، أن “اللقاء شهد أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدم الوزير العُماني إحاطة حول آخر تطورات هذه المفاوضات، مؤكداً استمرار الجهود العُمانية الرامية إلى تهيئة بيئة حوار بنّاءة بين الجانبين”.وأشاد الوزير حسين بـ”الدور الحيوي والمتوازن الذي تؤديه سلطنة عُمان في تسهيل المحادثات بين طهران وواشنطن”، مؤكداً أن “التوصل إلى اتفاق بين الطرفين من شأنه أن يُسهم في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة”، وتابع البيان، أن “الجانبان تطرقا إلى أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين بغداد ومسقط في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الأمني والتبادل الثقافي، وتفعيل آليات المتابعة المشتركة للاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين”.واختتم البيان، أنه “حضر اللقاء عن الجانب العراقي سفير جمهورية العراق لدى سلطنة عُمان القيادي في منظمة بدر قيس العامري، ورئيس الدائرة الإعلامية، فؤاد غازي، فيما حضر عن الجانب العُماني رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، فيصل المرهون”.

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