العراق يرحب بقرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا

العراق يرحب بقرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، عن ترحيب العراق بقرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.وذكرت الوزارة في بيان ، أنها “تُعرب عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، عزمه رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة”، معربةً عن “أملها في أن يُسهم هذا القرار في دعم مسار الاستقرار الذي ينشده الشعب السوري، وإنهاء معاناته الممتدة جراء الأزمة الإنسانية والاقتصادية”.وأشادت الوزارة، بحسب البيان، “بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم الشعب السوري والتوصّل إلى هذه المبادرة”، مؤكدة “أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة”.وأعربت الوزارة، عن أملها بأن تُشكّل هذه الخطوة بدايةً لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لإنهاء الأزمة السورية، من خلال دعم الحلول السلمية الشاملة التي تصون وحدة سوريا وسيادتها، وتكفل حقوق جميع مكونات الشعب السوري، داعية إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وعدم السماح بتمدده.

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