العراق يستدعي سفيره لدى طهران احتجاجا على انتهاك سيادة البلد

العراق يستدعي سفيره لدى طهران احتجاجا على انتهاك سيادة البلد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء سفيرها لدى طهران، على خلفية القصف الإيراني على محافظة أربيل.وقال إعلام الوزارة في بيان ، إن “وزارة الخارجية العراقية استدعت اليوم، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، وذلك لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين”.وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين قتيل وجريح.

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