العراق يستعد لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا

العراق يستعد لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- يستعد العراق لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا خلال الأيام المقبلة، بعد إكمال الجانب السوري متطلبات العراق بإنشاء منفذ متكامل من حرس وكمارك وجوازات وختومات كما في منفذ القائم الذي يقابله من الجانب العراقي.وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، حسن الشيخ، في حديث صحفي، إن “الجانب العراقي أكمل الاستعدادات لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا، وطلب من الجانب السوري بوضع منفذ متكامل في الحدود، لأن العراق لا يستطيع استقبال أي بضاعة تجنباً لدخول بضائع مهربة”.وأضاف الشيخ، أن “الجانب السوري أكمل متطلبات المنفذ من حرس وكمارك وجوازات وختومات، وبانتظار توقيع القيادات الأمنية العراقية اتفاقاً معهم يتضمن صيغة عمل والمواد التي سيتم تصديرها والوثائق المطلوبة لكل بضاعة من شهادة منشأ وتصريحات كمركية وفحص وختومات وكل ما يخص تبادلات الحدود الأخرى، وسيكون المنفذ جاهزاً خلال هذا الأسبوع وفق ما تم إبلاغ الجانب العراقي به”.وعن أبرز المواد التي سيتم التبادل التجاري بها، أوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، أن “العراق سوف يصدر منتجاته من تمور وبعض المواد الغذائية والصناعات وغيرها، وفي الوقت نفسه سيستورد الحلويات والمعجنات والفواكه والخضر والكوزمتك والعطور والأدوية والمستلزمات الطبية وغير ذلك”.

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