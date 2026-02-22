العراق يستنكر تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس السبت، استنكارها لتصريحات السفير الأميركي في إسرائيل حول سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط بأكمله، مؤكدة أن هذه التصريحات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .

وذكرت الوزارة في بيان ، أنها “تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي، والتي تضمنت أن سيطرة الكيان الإسرائيلي على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً “.