العراق يشارك في اجتماعات منظمة اليونسكو لدورته (41)

العراق يشارك في اجتماعات منظمة اليونسكو لدورته (41)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الثقافة، الخميس، عن مشاركة العراق في اجتماعات منظمة اليونسكو، بالعاصمة الفرنسية باريس، للدورة 41.وذكر بيان للوزارة تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، ان الوفد العراقي شارك بوفدٍ رفيعٍ برئاسة الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار، وضم الدكتور ليث مجيد رئيس هيأة الآثار والتراث  وفلاح حسن شاكر المدير العام لدائرة العلاقات الثقافية العامة، والدكتور ياسين العيثاوي وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكاظم الركابي القائم بالأعمال بممثلية اليونسكو.واضاف البيان، ان وفد اليونسكو ضم: أودري أوزلاي المدير العام لليونسكو، وأرنستو المدير العام المساعد للمنظمة، ومدير اليونسكو/ مكتب العراق، والمسؤول الإقليمي.ووبحسب البيان، ثمن الوزير مبادرة أوزلاي في مشروع إحياء روح الموصل، وقدم الشكر لكل هذا التعاضد والشراكة في هذا المشروع المهم جداً للمشهد الحضري للمدينة والحياة الثقافية، فضلاً عن كونها فرصة سانحة لإشراك أبناء المدينة في إعمارها واستعادة الخبرة والتجربة لتأسيس أعمالهم وبناء مستقبلهم وأسرهم وفتح الآفاق لتعود الحياة، وحماية التراث الثقافي بالاعتماد على الطاقات الوطنية.وكان أرنستو المدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو قد رحب بالوفد العراقي، مثنياً على جهود الحكومة العراقية ودولة الإمارات، وديوان الوقف السني، ومنظمة اليونسكو في مشاريع الشراكة التي ساعدت في المضي قدماً في مشروع إعادة الروح إلى الموصل. 

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