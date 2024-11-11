العراق يشارك في اجتماع القمة العربية الإسلامية في الرياض

العراق يشارك في اجتماع القمة العربية الإسلامية في الرياض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية، أمس الأحد، بالرياض بشأن تطورات غزة ولبنان بمشاركة العراق.وتستضيف العاصمة السعودية اليوم الاثنين، قمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث استمرار العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.والعراق شارك في الاجتماع من خلال وزير الخارجية فؤاد حسين.

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