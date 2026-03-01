العراق يشارك في الاجتماع الطارئ لتحالف “أوبك+”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يشارك العراق في الاجتماع الطارئ لتحالف “أوبك+”، اليوم الأحد، لمناقشة زيادة إنتاج النفط، في ظل تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وتعليق عدد من شركات الشحن عملياتها في الممر البحري الذي تمر عبره نحو 20% من استهلاك الخام العالمي يومياً.

ويأتي حضور العراق في الاجتماع باعتباره أحد الأعضاء الثمانية الرئيسيين في التحالف الذين يتخذون قرارات تعديل الإنتاج، إلى جانب السعودية وروسيا والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان.

وتبحث الدول المشاركة زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً أو أكثر، وهو رقم يتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 137 ألف برميل يومياً فقط، وذلك بهدف تهدئة الأسواق وتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاع أسعار النفط إلى 73 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي، مدفوعة بالمخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية.