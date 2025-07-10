العراق يشارك في البطولة العربية للسباحة الأولمبية

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نائب يستغرب من السوداني بعدم استخدامه الورقة الاقتصادية ضد تركيا
نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم
نائب:لا موازنة لهذا العام للعجز المالي الكبير فيها
نائب:البرلمان الداعم الحقيقي لفساد الدولة العراقية
نائب إطاري:الذي يهمنا في الدورة البرلمانية الحالية إقرار قانون الحشد الشعبي
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نائب يستغرب من السوداني بعدم استخدامه الورقة الاقتصادية ضد تركيا
نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم
نائب:لا موازنة لهذا العام للعجز المالي الكبير فيها
اللجنة الوزارية تؤكد على حلها لأزمة رواتب الإقليم
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
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نائب:لا موازنة لهذا العام للعجز المالي الكبير فيها
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نائب إطاري: مرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة “الحاج أبو إسراء”!!!!!
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة في ظل حكومة السوداني
زعيم ميليشيا يدعو إلى تمرير قانون تجار المخدرات وقتلة الشعب وخراب العراق”الحشد الشعبي”
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