العراق يشارك في بطولة “انديانا جونز”

العراق يشارك في بطولة “انديانا جونز”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، موافقته من حيث المبدأ للمشاركة في بطولة “انديانا جونز” خلال عام 2021.وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في حديث صحفي، إن “اتحاد السلة وافق من حيث المبدأ على المشاركة في بطولة ويليام جونز الدولية”.وأوضح أن “البطولة من المقرر ان تنطلق خلال شهر تموز من العام المقبل وستكون فرصة للاعبي المنتخب الوطني للإعداد الجيد للتصفيات الاسيوية”.يذكر ان اخر نشاط خاضعه المنتخب الوطني كان في التصفيات الاسيوية خلال شهر شباط الماضي. 

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