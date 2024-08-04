العراق يشارك في دورة باريس البارالمبية نهاية الشهر الحالي

العراق يشارك في دورة باريس البارالمبية نهاية الشهر الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الأحد، أن عشرة اتحادات رياضية عراقية ستشارك في دورة باريس البارالمبية للعام 2024.وقال المدير الإعلامي للجنة هاشم السلمان في حديث صحفي، ان العراق سيشارك في دورة باريس البارالمبية نهاية شهر آب الجاري.وأضاف أن البعثة العراقية ستغادر الى تركيا للاقامة في معسكر تدريبي جماعي هناك في العاشر من هذا الشهر.وأوضح السلمان ان، عدد اللاعبين المتأهلين للدخول في معسكر تدريبي يعد الأخير في تركيا ( 20 ) لاعباً ولاعبة (16 لاعبا و4 لاعبات).اشار الى ان البعثة وبعد الانتهاء من المعسكر التدريبي ستغادر مباشرة الى باريس للمشاركة في بارالمبياد باريس التي تنطلق بالاسبوع الاخر من شهر آب الجاري.

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