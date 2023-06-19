العراق يشارك في مؤتمر رفع المستوى لرؤساء مكافحة الإرهاب في نيويورك

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، إلى مدينة نيويورك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وصل إلى مدينة نيويورك، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب”.واضاف أن “الأعرجي، سيلقي كلمة العراق في المؤتمر، كما سيجري عدة لقاءات مع كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، فضلا عن مسؤولين أمنيين دوليين”.