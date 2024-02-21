العراق يصدر فواكه وحمضيات ويستوردها من لبنان بقيمة 45مليون دولار!!

العراق يصدر فواكه وحمضيات ويستوردها من لبنان بقيمة 45مليون دولار!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة الجمارك اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن استيراد العراق  فواكه وحمضيات بنحو 45 مليون دولار خلال السنة الماضية 2023، وبذلك يكون الوحيد الذي يستورد من لبنان، أكثر مما يصدر إليه.وذكرت الجمارك اللبنانية، في تقرير لها ، أن “استيراد العراق من لبنان خلال العام الماضي ارتفع عن سنة 2018 التي بلغت فيه 35.6 مليون دولار، وهو حجم الاستيراد الأعلى آنذاك”.وأشارت إلى أن “العراق صدر سلعاً الى لبنان ما يقارب 4 ملايين دولار في السنة الماضية، مقابل 4.7 مليون دولار في سنة 2018″، لافتة إلى أن “الصادرات الزراعية والغذائية تشكل 45% من مجمل صادرات لبنان إلى العراق”.وتابعت: “شهدت الصادرات الزراعية ارتفاعاً في السنوات السابقة، بلغ ذروته في عام 2022 مسجّلة 59 مليون دولار”، مضيفة أن “غالبية الصادرات الزراعية المتّجهة إلى العراق هي عبارة عن فواكه وحمضيات”.وأوضحت هيئة الجمارك اللبنانية، أن “السوق العراقية مفتوحة أمام لبنان بشكل واسع بدعم واشراف من حزب الله اللبناني ، يذكر ان وزارة الزراعة في بيان سابق اشارت فيه انها تصدر فواكه ومحاصيل زراعية وهي تستورد من إيران ولبنان !، الواقع يخالف الورق.

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