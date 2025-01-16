العراق يطالب أمريكا بإعادة الأرشيف الوطني العراقي

العراق يطالب أمريكا بإعادة الأرشيف الوطني العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، عن مساع لإعادة الأرشيف الوطني العراقي من الولايات المتحدة الأميركية.وقال مدير الهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة، علي عبيد شلغم، “تم تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة الأرشيف الوطني العراقي”، مشيرا إلى “وجود اجتماعات بمعية وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني مع السفارة الأميركية لأكثر من مرة، ومفاوضات عقدت مع المسؤولين بهذا الشأن”.‎وأكد مدير الهيئة، أن “الأرشيف خرج من العراق بموافقة رسمية ولمدة سنتين، لإجراء أعمال الصيانة عليه وإعادته إلى بغداد، إلا أن الجانب الأميركي قدم مبرراته لعدم إعادته لغاية الآن”.‎وتابع شلغم، أن “جميع الأوليات والتفاصيل المتعلقة بالأرشيف الوطني تخص الحضارة العراقية بشكل عام”، مبيناً أن “هذا الأرشيف هو إرث لابد من إعادته إلى موطنه الأصلي العراق”.

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