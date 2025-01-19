العراق يعاني من العجز المالي والسوادني يتبرع بالمال العام لدعم حزب الله اللبناني وحماس

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الاحد، بأن العراق لعب دورًا كبيرًا في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، مبينا أن العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان

وقال العوادي في تصريح صحفي، إن “العراق لعب دورًا كبيرًا في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة”، مؤكدا، أن “القضية الفلسطينية حاضرة في كل مباحثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخارجية

وأكد العوادي، أن “العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان، كما أنه كان أيضا من أوائل الدول التي قدمت المساعدات إلى غزة بشكل مباشر وإلى الضفة الغربية