العراق يعزز حضوره القضائي دولياً.. اتفاقية استراتيجية مع “يوروجست” لملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة

وقّع مجلس القضاء الأعلى، اتفاقية عمل استراتيجية مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي “يوروجست” في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون القضائي الدولي وتعزيز آليات ملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين.

ووقع الاتفاقية رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، فيما وقعها عن الجانب الأوروبي رئيس وكالة “يوروجست” مايكل شميد، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والدبلوماسيين.

وأكد القاضي جفات أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون القضائي بين العراق والدول الأوروبية، لما توفره من آليات متقدمة لتبادل المعلومات، وتنسيق التحقيقات، وملاحقة المتهمين، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

بدوره، شدد مايكل شميد على أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً، مؤكداً أن سرعة تبادل المعلومات والتنسيق القضائي تمثلان أساس نجاح التحقيقات الدولية.

وبموجب الاتفاقية، أصبح العراق الدولة العاشرة من خارج الاتحاد الأوروبي التي ترتبط بشراكة عمل مع “يوروجست”، ما يفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعلومات، وتسهيل ملاحقة المطلوبين، واسترداد الأموال المهربة، وتعزيز التعاون القضائي مع الشركاء الدوليين.