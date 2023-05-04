العراق يعلن عن تصديره النفط للأردن اعتبارا من الشهر المقبل

العراق يعلن عن تصديره النفط للأردن اعتبارا من الشهر المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة النفط، “بحث سبل تعزيز وتطوير  العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة”.وأضاف البيان، “تم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية  (10 ) الآف برميل باليوم أعتباراً من شهر حزيران الجاري 2023  ولمدة عام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *