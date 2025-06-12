العراق يعلن عن تصفية شركاته الاستثمارية مع سوريا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، اليوم الخميس، عن تصفية اثنين من أصل أربع شركات استثمارات مع سوريا.

وذكر الصندوق في تقرير ، أن “العراق لديه استثمارات مع سوريا في أربع شركات، بعملتيّ اليورو والدولار”.

وبين أن “الشركة الأولى هي الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد) برأس مال يتجاوز 210 ملايين دولار، يساهم العراق فيها 16.8% بقيمة 35 مليوناً و684 ألف دولار”.

وأضاف “والثانية هي الشركة العراقية السورية للنقل البري، برأس مال يبلغ 10 ملايين يورو حصة العراق فيها 50% بمبلغ 5 ملايين يورو”، مشيراً إلى أن “الثالثة هي الشركة العراقية السورية للملاحة البحرية والتي هي تحت التصفية برأس مال يبلغ 25 مليون يورو، حصة العراق منها 50% بمبلغ 12.5 مليون يورو”.

وأشار الصندوق إلى أن “الشركة الرابعة هي الشركة العراقية السورية للاتصالات وهي تحت التصفية أيضاً برأس مال يبلغ 20 مليون يورو حصة العراق منها 50% بمبلغ 10 ملايين يورو”.

يذكر أن العراق لديه 30 شركة كاستثمارات مع الدول العربية.