العراق يقدما طلباً لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ بشأن لبنان

العراق يقدما طلباً لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ بشأن لبنان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت الحكومة العراقية، الثلاثاء، طلباً لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن النازحين واللاجئين في لبنان.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ، أن “العراق قدم طلباً لعقد اجتماع طارئ على مستوى الممثلين الدائمين في جامعة الدول العربية بشأن النازحين واللاجئين في لبنان“.وأعلنت الحكومة اللبنانية في وقت سابق من اليوم، عن وصول عدد النازحين جراء العدوان الصهيوني إلى مليون نازح.

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