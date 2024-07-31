العراق يقدم خدمة الإتصالات المجانية للزوار الإيرانيين

العراق يقدم خدمة الإتصالات المجانية للزوار الإيرانيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت هيئة الإعلام والاتصالات، امس الثلاثاء، مع إيران تسهيل خدمات الاتصالات لزوار الأربعينية امتداد خط حركة الزائرين الإيرانيين عبر المنافذ الحدودية والمطارات.وذكرت الهيئة في بيان ، ان “رئيسها علي المؤيد، استقبل في مقر الهيئة ببغداد، كل من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإيراني أمير محمدزاده لاجوردي، ووكيل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جعفربور تورشيزي”.وأضاف البيان إن “الجانبين ناقشا الإجراءات المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات لزوار الأربعينية على امتداد خط حركة الزائرين الإيرانيين عبر المنافذ الحدودية والمطارات، بما في ذلك توفير التغطية اللازمة لخدمات الهاتف النقال والإنترنت”.وتابع أنه “تم بحث توفير ترددات إذاعية لخدمة الزائرين على طول المسير بين كربلاء والنجف، والمساعدة في الربط البيني المباشر بين المشغلين العراقيين والإيرانيين بما يخص توفير أفضل جودة خدمة للإنترنت”.وأشار البيان الى ان “الاجتماع سيتمخض عنه توقيع مذكرة اتفاق بين الطرفين لتثبيت هذه الإجراءات والمضي بها رسميًا، بما يضمن توفير أفضل خدمات الاتصالات لزوار الأربعينية”

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