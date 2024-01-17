العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد العدوان الإيراني على أربيل

العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد العدوان الإيراني على أربيل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وقالت الخارجية في بيان ، إنها “تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الثلاثاء الموافق 2024/1/16، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”.وأضافت أنها “رفعت الشكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.

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