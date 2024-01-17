العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد العدوان الإيراني على أربيل

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
الشرطة البريطانية “تنظر” في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
القيادة الوسطى الأمريكية:الحوثيين أصابوا سفينة تمتلكها شركة أمريكية
الصين تؤكد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع
نتانياهو:لا محكمة العدل الدولية ولا الأمم المتحدة توقف حربنا ضد غزة وأهلها
إخفاق إسرائيلي في الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم.. سعر صرف الدولار =153500 ديناراً
الموارد المائية:حماية مستقبل الأمن المائي من خلال بناء سدود جديدة
البنك الدولي يعلن استعداده لدعم القطاع المصرفي والإصلاح المالي في العراق
العراق وإستونيا يؤكدان على توطيد العلاقات بين البلدين
خبراء:استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى نكسة اقتصادية وانتهاك للسيادة
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العراق يستدعي سفيره لدى طهران احتجاجا على انتهاك سيادة البلد
العراق يستنكر الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل وقيادي في بدر رئيساً للجنة التحقيقية!
باحث اقتصادي:البنك المركزي ما زال يمارس الاحتيال في تهريب الدولار
النزاهة:حيتان الفساد من زعماء الإطار وائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين في حملة( من أين لك هذا؟)
لجنة مراجعة قروض العراق:(115) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
-
- اذاعة INN