العراق يمد يد التضامن لفنزويلا.. الزيدي يؤكد الاستعداد للإغاثة

جدد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، تضامن العراق الكامل مع جمهورية فنزويلا، موجهاً برقية مواساة إلى رئيسة الجمهورية ديلسي رودريغيز، على خلفية الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق الفنزويلية، وخلف خسائر بشرية وأضراراً مادية واسعة.

وأكد الزيدي، في برقيته، وقوف العراق، حكومةً وشعباً، إلى جانب فنزويلا في هذه المحنة الإنسانية، معرباً عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، واستعداد بغداد لتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني، والمساهمة في جهود الإغاثة ومساندة المتضررين، بما يعكس عمق علاقات التضامن بين البلدين.

ويأتي هذا الموقف بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية العراقية تضامنها الكامل مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وأسفرا عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في المناطق المنكوبة، مؤكدةً وقوف العراق إلى جانب الشعب الفنزويلي في مواجهة تداعيات الكارثة.