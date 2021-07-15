العراق يمنح الأردن (10) الآف برميل نفط يومياً

العراق يمنح الأردن (10) الآف برميل نفط يومياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الخميس، مع وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الأردنية، هالة الزواتي، توصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر في مجال التعاون في ملف الطاقة التي عقدت في بغداد في يونيو/ حزيران الماضي، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط وبما يخدم المصالح للبلدين والشعبين.وأعلن وزير النفط، خلال استقباله وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، موافقة مجلس الوزراء على تجديد التعاقد السنوي مع الأردن لتزويده بكمية 10 آلاف برميل يوميا.وأكد إسماعيل، حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية مع الأشقاء في المملكة الأردنية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة.وأوضح الوزير، أن مشروع أنبوب (بصرة – عقبة) المزمع إنشاءه بين العراق والأردن لتصدير النفط الخام يحظى باهتمام الوزارة، مبينا أنه قيد النقاشات في الوقت الحاضر من قبل اللجان الفنية والتجارية.ولفت وزير النفط العراقي، إلى أن الوزارة تهدف إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية وبما يدعم خطط التنمية المستدامة، وأن يضيف قيمة اقتصادية للبلدين.ومن جانبها، قالت وزير الطاقة والثروات المعدنية الأردنية، إن الزيارة تأتي لمتابعة وبحث ملف النفط والطاقة مع العراق بعد عقد القمة الثلاثية، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع أنبوب البصرة – عقبة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين.ووصلت وزيرة الطاقة الأردنية إلى بغداد؛ لبحث عدد من الملفات والمواضيع مع وزارات النفط والكهرباء والتخطيط.

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