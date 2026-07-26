العراق يواسي سوريا بعد فاجعة البادية.. تضامن رسمي مع ضحايا حادث دير الزور–دمشق

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن بالغ تعازيها ومواساتها إلى الحكومة السورية والشعب السوري، إثر الحادث المروري المأساوي الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأودى بحياة العشرات، مخلفًا عددًا كبيرًا من المصابين.

وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن العراق الكامل مع سوريا في هذا المصاب الأليم، مقدمةً خالص التعازي إلى ذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ومشددةً على وقوف بغداد إلى جانب دمشق في هذه المحنة الإنسانية.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت، أمس السبت، مصرع 35 شخصًا وإصابة 30 آخرين جراء تصادم حافلتَي ركاب بين منطقتي السخنة وتدمر على الطريق الدولي الرابط بين دمشق ودير الزور، في أحد أكثر الحوادث المرورية دموية التي شهدتها البادية السورية خلال الفترة الأخيرة.