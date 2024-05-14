العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم قطاع الطاقة

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم قطاع الطاقة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع العراق، أمس الاثنين (13 آيار 2024)، مع شركة “هانيويل” الأمريكية مذكرة تفاهم لدعم قطاع الطاقة في البلاد.وقال المدير التنفيذي لشركة “هانيويل”، كين ويست في تصريح صحفي، إن “هذه الاتفاقيات تتيح للشركة استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي في حقول النفط والغاز العراقية، بما في ذلك إيقاف حرق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج وتوفير خدمات التطوير والأتمتة والتحكم عن بُعد والمراقبة”.واضاف انه “تم توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع عُقد بضيافة غرفة التجارة الأمريكية برفقة أعضاء من فريقه بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جانب نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة والشركات البارزة في القطاع الخاص”.وبين ويست ان “شركة (هانيويل) حققت إنجازات بارزة في العراق، ونتطلع لنقل هذه الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ”، مؤكدا انه “توجد إمكانات هائلة للنمو والتعاون لتعزيز مستويات موثوقية واستدامة قطاع الطاقة بالنسبة للعراقيين في مختلف أنحاء البلاد”.وأكد ان “هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التزام (هانيويل) بتوفير أفضل الحلول والخبرات العالمية للمساعدة على رفع مستويات الكفاءة والاستدامة ضمن قطاع الطاقة في الدولة. كما تعكس جهود الشركة لمواءمة محفظتها وتعزيزها مع ثلاثة توجهات ضخمة، بما فيها التحول في مجال الطاقة”.ومن جانبه، قال رئيس شركة “هانيويل” في العراق، محمد شبوط، إن “هذه الاتفاقيات تعكس الالتزام الراسخ لشركة (هانيويل) وللقطاعين الخاص والعام في العراق بمواصلة العمل على تحديث وتطوير الصناعة المحلية”.واشار الى ان “التركيز يزداد على قطاع الطاقة حيث يتعين علينا جميعاً استثمار التكنولوجيا الضرورية والعمل على توفير مستقبل أفضل في مجال الطاقة للمنطقة بأكملها”.وتدير “هانيويل” عملياتها في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد عينت محمد شبوط مؤخراً في منصب الرئيس الإقليمي للشركة في العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *