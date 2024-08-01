العرب والتركمان وحزب بارزاني يقاطعون اجتماع مجلس كركوك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المجموعة العربية، والكتلة التركمانية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، مقاطعتهم لاجتماع في المجلس دعا له الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة “بابليون” في الأسبوع المقبل.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك رعد صالح، في حديث صحفي، إن “المجموعة العربية سوف تقاطع الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الوطني الكوردستاني ومعه عضوة المجلس عن كتلة بابليون لأن هذا الاجتماع مخالف للحوارات التي تقوم بها الأطراف السياسية الفائزة بعضوية المجلس”.

وتساءل “لو كان الاتحاد الوطني وبابليون لديهم أغلبية مقاعد مجلس كركوك فلماذا لا يشكلون الحكومة المحلية؟”، مؤكداً أن “المجموعة العربية ومعها التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني سيقاطعون هذا الاجتماع، فالحوارات ما زالت مستمرة بين الأطراف السياسية”.

وقررت كتلتا “بابليون” و”تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا”، اليوم الخميس، تأجيل جلسة مجلس محافظة كركوك التي كان مقرر انعقادها اليوم، إلى مطلع الأسبوع المقبل وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان مشترك صادر عن الكتلتين ، إنه “بعد ورود إشارات إيجابية من بعض القوى السياسية في مجلس محافظة كركوك، وطلبها منح المزيد من الوقت لترتيب مشاركتها في جلسة مجلس المحافظة المقبلة، واستجابة منّا لطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وقادة القوى السياسية الوطنية بضرورة منح المزيد من الوقت لباقي الأعضاء قررنا تأجيل جلسة اليوم الخميس إلى بداية الأسبوع المقبل”.

وأشارت الكتلتان إلى حرصهما على “استكمال إجراءات تشكيل الحكومة المحلية المقبلة، وبمشاركة مكونات المحافظة”.

وكان من المؤمل أن يعقد مجلس محافظة كركوك اليوم الخميس اجتماعه الثاني لانتخاب رئيس مجلس المحافظة وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظة، وسط استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة بين الكتل لحسم المنصبين.