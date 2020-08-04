العصائب:إرادة “خارجية” تعرقل تنفيذ الإتفاق العراقي الصيني

العصائب:إرادة “خارجية” تعرقل تنفيذ الإتفاق العراقي الصيني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن ميليشيا العصائب فاضل الفتلاوي، ان هناك ارادات خارجية ومعرقلات أخرى تقف امام تنفيذ الاتفاق مع الصين، لافتا الى ان العراق لن يتمكن من التقدم خطوة الى الامام مالم يتم تفعيل تلك الاتفاقات.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “هناك ارادات خارجية تقف امام العمل وتفعيل الاتفاقية مع الجانب الصيني للنهوض بالعراق اقتصاديا”.وأضاف ان “اتفاقية الصين تجنب العراق صرف المبالغ الطائلة، كما حصل في الكثير من الدول التي تعاقدت مع بكيين لتطوير بناها التحتية ومشاريعها”.وبين ان “ العراق لن يتمكن من التقدم خطوة واحدة في مجال الخدمات والاعمار والبنى التحتية في حال بقاء المعرقلات وتدخل مختلف الأطراف في الاتفاقيات الاقتصادية وخاصة الاتفاق مع الصين”.

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