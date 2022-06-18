العصائب:الربط الكهربائي مع السعودية فاشل و”كهرباء إيران حلوة”!!!!!

العصائب:الربط الكهربائي مع السعودية فاشل و”كهرباء إيران حلوة”!!!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت النائبة عن العصائب وعضو لجنة الكهرباء والطاقة سهيلة السلطاني، الخميس، مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بالفاشل الذي لا يجدي نفعا، فيما أوضحت الأسباب التي من المفترض الاخذ بها من قبل الحكومة الاتحادية.وقالت السلطاني في حديث  صحفي، إن “مشروع شراء الطاقة الكهربائية من السعودية مبني على مجاملات قامت به جهات سياسية تريد المنفعة السياسة على حساب المال العام “، مبينة ان “المشروع غير مجدي وذو خسارة مالية كبيرة وعلى الحكومة الاعتماد على كهرباء ايران فقط ”.وبينت على “الحكومة الاتحادية ان تتجه الى بناء محطات كهربائية لتوفير الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي”، مشيرة الى ان “تلك المحطات تعمل بالوقود الأسود المتوفر في العراق، ومن الممكن ان تزود وزارة النفط المحطات الكهربائية لغرض توليد الكهرباء”.

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