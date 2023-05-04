العصائب:العراق سيبقى تحت الحكم الشيعي الإطاري

العصائب:العراق سيبقى تحت الحكم الشيعي الإطاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد تحالف الفتح بوصلته السياسية خلال الانتخابات المحلية المزمع إقامتها نهاية العام الجاري، مبينا ان قوى الاطار ستدخل منفردة على ان تتعهد بالحفاظ على وحدتها بعد الانتخابات.. وقال النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي في تصريح  صحفي، ان ” القوى السياسية بدأت ومنذ إقرار التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية نهاية اذار الماضي , بالتحرك وعقد التحالفات لاجل التهيئة للمنافسة الديمقراطية للانتخابات المحلية ” وأضاف ان ” القوى السياسية أعلنت بانها ستنزل في قائمة واحدة تضم عدد من التكتلات والأحزاب”, اما تحالف الفتح سوف ينزل بقائمة واحدة تضم بدر والعصائب وسند وقوى اخرى ” . وأشار تركي ان ” نزول الفتح بقائمة واحدة لايعني انه سيتخلى عن الاطار التنسيقي كونه مازال متمسكا بالمكتسبات النموذجية “، مؤكدا ان “قوى الاطار التنسيقي ستبقى على تحالفها قبل وبعد الانتخابات المحلية “. يذكر أن مجلس النواب قد صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، في السابع والعشرين من شهر اذار الماضي”. 

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