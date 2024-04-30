العصائب:تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى نهاية شهر آيار المقبل

العصائب:تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى نهاية شهر آيار المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة الصادقون النيابية التي تمثل الجناح السياسي لميليشيا العصائب حسن سالم ، اليوم الثلاثاء ، ترحيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الى الفصل التشريعي المقبل . وقال سالم في حديث صحفي ، ان”  القوى السنية لم تتوصل الى مرشح توافقي لرئاسة مجلس النواب ، مبينا ان القوى السياسية تنتظر من  المكون السني حسم موقفهم والتوافق على مرشح معين لرئاسة مجلس النواب “. واضاف ان ” المرشحين السابقين ما زالوا أنفسهم وقرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح وينص على أنه لا يجوز ترشيح مرشحين جدد”. واشار الى ان” خلاف المكون السني يعرقل انتخاب رئيس مجلس النواب”، مرجحا ان “يكون انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد خلال الفصل التشريعي المقبل “. 

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