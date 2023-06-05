العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين

العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، اليوم الاثنين، أن الكويت باتت تتمدد على العراق بعد أن كانت قضاء تابعا له.وقال سالم في مؤتمر صحفي بالبرلمان ، إن “إجراءات الكويت كانت قاسية جدا على الشعب العراقي وترسيم الحدود السابق ظالم وجائر”، مبيناً أن “خور عبد الله عراقي وتم استقطاعه من العراق بسبب قرار الأمم المتحدة الجائر لضعف المفاوض العراقي في وقته”.ولفت الى أن “هناك رغبات كويتية لترسيم الحدود مرة ثانية مع العراق”، موضحاً أن “أغلب الذين يتفاوضون مع الكويت هم مرتشون وهذا تسبب باستقطاع أراض من العراق”.وتابع سالم أنه “تم توجيه أكثر من 11 سؤالا برلمانيا لوزارة الخارجية لمعرفة إجراءاتها بشأن ترسيم الحدود، ونطالب بحل اللجنتين 110 و123 كونهما لم تقوما بدورهما بشكل صحيح، بالإضافة الى مطالبتنا بحل اللجنتين 110 و123 كونهما لم تقوما بدورهما بشكل صحيح”.

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