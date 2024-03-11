العصائب:محافظ البصرة خائن وفاسد

العصائب:محافظ البصرة خائن وفاسد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم  القيادي في ميليشيا العصائب النائب علي تركي، الاثنين، محافظ البصرة اسعد العيداني بتلقي الأوامر من جهات خارجية” الكويت”، فيما اكد ان الأخير يسعى لخلق جو جديد للمطالبة بان يصبح العراق عبارة عن أقاليم متعددة.وقال تركي في حديث  صحفي، إن “عدم الالتزام بقرارات مجلس النواب واللجان المشكلة منه بمثابة خرق للقانون والدستور العراقي”، مشيرا الى ان “البرلمان لديه القدرة على اعفاء العيداني من منصبه بالنظر الى المخالفة القانون”. وتابع، ان “استمرار العيداني في منصبه هو بمثابة ديمومة الفساد وعدم الحفاظ على وحدة العراق”، لافتا الى ان “ضرورة تحرك نواب البصرة الى تكثيف العمل الرقابي على المحافظة قبل فوات الأوان”. واتم تركي حديثه: ان “محافظ البصرة اسعد العيداني يتلقي الأوامر من الجهات الخارجية” الكويت” ولا يأتمر من الجهات الداخلية، المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المركزية”. وكان تحالف نبني، قد دعا في وقت سابق مجلس النواب الى استضافة محافظ البصرة إثر قرار مجلس المحافظة الذي عرقل عمل اللجان النيابية للتدقيق بالعديد من الملفات، فيما أكد ان قرار المجلس مخالف للقانون والدستور ويروم الى تعطيل الدور الرقابي للبرلمان. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *