العصائب:مليشيا مسعود البارزاني وراء تهجير قرية لاجان للسيطرة على حقول النفط

العصائب:مليشيا مسعود البارزاني وراء تهجير قرية لاجان للسيطرة على حقول النفط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الهيئة العامة لحزب صادقون العائدة لميليشيا العصائب، سعد المسعودي، اليوم الثلاثاء، مليشيا مسعود بارزاني بالوقوف وراء عمليات تهجير مئات الأسر الكردية من قضاء خبات وقرية لاجان في محافظة أربيل.وقال المسعودي في حديث صحفي، إن “السكان الكرد الرافضين لدكتاتورية القجقجي البارزاني باتوا يتعرضون لحملة قمع واسعة، تسببت في نزوح مئات العائلات من خبات”، مشيراً إلى أن “البيشمركة التي صُورت طويلاً على أنها درع الإقليم، تواجه اليوم اتهامات بفقدان الحياد وتحولها إلى أذرع عائلية تستخدم لتصفية الخصوم داخل البيت الكردي ذاته”.وأضاف أن “المليشيا التابعة للبارزاني تقف وراء تهجير العائلات بهدف السيطرة على حقول النفط والغاز في المنطقة”، لافتاً إلى أن ما يجري يمثل “تهديداً مباشراً للسكان وللاستقرار الاجتماعي في الإقليم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *