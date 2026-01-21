العصائب تدعو إلى تعزيز حماية الحدود العراقية السورية

العصائب تدعو إلى تعزيز حماية الحدود العراقية السورية
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا العصائب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان في بيان اليوم، إن “البرلمان سيستضيف وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل لمتابعة جاهزية الحدود مع سوريا”. وأضاف، “نؤكد ثقتنا بقدرات الأجهزة الأمنية على حفظ أمن واستقرار العراق”، مشددا على “دعم مجلس النواب للإجراءات الأمنية الهادفة إلى تحصين الجبهة الداخلية وحماية السيادة”. ودعا القوى الوطنية إلى “توحيد الصفوف لإحباط محاولات زعزعة أمن العراق ووحدته”.  

