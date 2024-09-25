العصائب تدعو البرلمان إلى دعم “المقاومة الإسلامية الحشدوية”في استهداف إسرائيل

العصائب تدعو البرلمان إلى دعم “المقاومة الإسلامية الحشدوية”في استهداف إسرائيل
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يغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية  الجناح السياسي لميليشيا العصائب محمد البلداوي ، الاربعاء ، القوى السياسية الى اتخاذ خطوات عملية لدعم المقاومة اللبنانية بشتى الوسائل قبل ان تتم دعوة البرلمان الى عقد جلسة طارئة . وقال البلداوي في حديث صحفي ، ان ” ما تمر به المقاومة اللبنانية من حرب ضروس مع الالة الحربية الصهيونية بحاجة الى دعم فوري وبشتى الوسائل وليس اصدار بيانات واستنكارات” . ودعا القوى السياسية والشعبية الى “اتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع وتقديم افضل ما يمكن لدعم لبنان شعبا ومقاومين، مبينا ان ” فصائل المقاومة بدات استعدادها دعما ومشاركة اذا ما اقتضى الامر ”    . 

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