العصائب تطالب بوضع حد لتحركات السفيرة الأمريكية ضد “المقاومة الإسلامية”

العصائب تطالب بوضع حد لتحركات السفيرة الأمريكية ضد “المقاومة الإسلامية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ندد النائب عن كتلة الصادقون الجناح السياسي للعصائب النائب رفيق هاشم، اليوم الثلاثاء، مطالبته بوضع حد لتحركات السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي ، واصفا تلك التحركات بالمشبوهة.وقال هاشم في حديث صحفي، إن ” تحركات رومانوسكي انتهاك للاعراف الدبلوماسية وتدخلا سافرا في الشأن العراقي .وأضاف ان” هذه التحركات تشكل تهديدا للمجتمع العراقي وخاصة المقاومة الإسلامية “، مشيرا إلى أن “إلى السفارة الأمريكية في بغداد عامل سلبي”.وأوضح ان” الأمن القومي لن يتحقق في العراق في ظل تحركات سفيرة واشنطن إلينا رومانوسكي المشبوهة “.

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